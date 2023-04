Pri prevozu migrantov ujeli državljana BiH in Ukrajine

Brežice, 13. aprila - Policisti so v sredo na območju Jesenic na Dolenjskem in v Slovenski vasi ustavili državljana Bosne in Hercegovine in Ukrajine, ki sta v osebnih avtomobilih prevažala migrante. Ti so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Obema so odvzeli prostost in zasegli avtomobila, s kazensko ovadbo ju bodo prepeljali k preiskovalnemu sodniku.