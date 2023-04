Severna Koreja izstrelila novo balistično raketo

Seul/Tokio, 13. aprila - Severna Koreja je po navedbah južnokorejskih in japonskih oblasti izstrelila novo balistično raketo, ki naj bi pristala v mednarodnih vodah. Japonske oblasti so ob izstrelitvi opozorile prebivalce otoka Hokaido, naj se umaknejo v zaklonišča, a so kasneje ta ukaz preklicale, poročajo tuje tiskovne agencije.