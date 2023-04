Pri ukrepih trajnostne mobilnosti pomembno sodelovanje več deležnikov

Ljubljana, 12. aprila - Brez usklajevanj države, lokalnih skupnosti in podjetij ne bomo prišli do rešitev, ki bodo spodbudne za vse, se je glasil eden od poudarkov današnjega dogodka, v okviru katerega so različni deležniki osvetlili različne vidike upravljanja trajnostne mobilnosti. Predstavniki podjetij so med razpravo pozvali tudi k sistemskim rešitvam.