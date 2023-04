Vietnamski aktivist in novinar obsojen na šest let zapora

Hanoj, 12. aprila - Vietnamski aktivist in samostojni novinar Nguyen Lan Thang, ki je beležil proteste in kršitve človekovih pravic v komunistični državi, je bil danes obsojen na šest let zapora, je sporočil njegov odvetnik. Na enodnevnem sojenju za zaprtimi vrati v Hanoju je bil obsojen zaradi širjenja protivladne propagande, poroča francoska tiskovna agencija AFP.