Občansko raziskovanje vse pomembnejši instrument pri reševanju globalnih problemov

Ljubljana, 12. aprila - Občansko raziskovanje je vse pomembnejši instrument pri reševanju problemov, ki se dotikajo predvsem čistega okolja in kvalitetnega zdravstva, so na posvetu ob izidu knjig urednika Zdravka Mlinarja Izzivi občanskega raziskovanja I in II ter Družboslovno raziskovanje med profesionalizacijo in podružbljanjem, poudarili strokovnjaki.