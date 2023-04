Učenec pred jeseniško šolo razkazoval imitacijo pištole in sprožil preplah

Jesenice, 12. aprila - Policija je v torek posredovala v bližini ene izmed jeseniških šol, kjer je mladoletnik razkazoval predmet, podoben pištoli. Policisti so ugotovil, da ne gre za strelno orožje, temveč za plastično imitacijo. Predmet so zasegli, zoper mladoletnika pa vodijo postopek o prekršku, so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj.