V Pionirskem domu poteka 20. otroški festival gledaliških sanj

Ljubljana, 12. aprila - V Pionirskem domu, ki letos obeležuje 60 let delovanja, te dni poteka 20. otroški festival gledaliških sanj. Festival mladim udeležencem omogoča zaživeti svoje sanje in predstavitev na pravem gledališkem odru pred gledalci. Sklenil se bo v nedeljo s podelitvijo nagrad in priznanj.