V Unicreditu zmerno optimistični glede gospodarskih gibanj v Sloveniji in regiji

Ljubljana/London, 12. aprila - V italijanski bančni skupini Unicredit, ki je močno prisotna v Srednji in Vzhodni Evropi, tudi v Sloveniji, so zmerno optimistični glede gospodarskih gibanj v 2023 in 2024. V Sloveniji letos pričakujejo okoli 1,5-odstotno gospodarsko rast, s čimer bi bila država med boljšimi v regiji. Prihodnje leto naj bi bila rast med 2,0 in 2,5 odstotka.