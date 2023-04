Ministrstvo objavilo novo javno naročilo za 16 naprav za magnetnoresonančno slikanje

Ljubljana, 11. aprila - Ministrstvo za zdravje je objavilo novo javno naročilo za 16 naprav za magnetnoresonančno slikanje. Obvestilo o javnem naročilu so v objavo poslali v petek, objavljeno bo na evropskem portalu za javna naročila (TED) in na slovenskem portalu javnih naročil. Naročanje pa bo potekalo v dveh fazah, so z ministrstva sporočili za STA.