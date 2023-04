SDS v lanskem supervolilnem letu finančno najmočnejša stranka

Ljubljana, 14. aprila - Na Ajpesu so objavili letna poročila političnih strank za lani. Kot je razvidno, ima SDS, tako kot leto pred tem, med parlamentarnimi strankami najvišje prihodke in odhodke. SDS je izkazovala tudi največji presežek odhodkov nad prihodki, tega so sicer v lanskem supervolilnem letu beležile vse obravnavane stranke.