Obrežje/Čatež ob Savi, 11. aprila - Med velikonočnimi prazniki so imeli policisti kar nekaj dela s tujci, ki so tujcem nezakonito omogočili vstop v Slovenijo. Ujeli so jih štiri, ki so prevažali skupaj 26 Turkov in Iračanov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.