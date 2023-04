Francija v pričakovanju odločitve glede ustavnosti pokojninske reforme

Pariz, 13. aprila - Po obsežnih protestih, ki že od same uradne napovedi vlade spremljajo pokojninsko reformo francoske vlade in so napovedani tudi za danes, bo v petek znana odločitev o njeni skladnosti z ustavo. Podal jo bo ustavni svet, ki lahko zakon, ki ga je vlada marca sprejela mimo parlamenta, bodisi v celoti potrdi bodisi v celoti ali delno zavrne.