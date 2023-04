Kralji v ligi NHL do 46. zmage v sezoni

Los Angeles, 11. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL prišli do nove zmage, 46. v sezoni. Tokrat so v domači dvorani crypto.com s 3:0 premagali Vancouver Canucks. Kralji so se sicer že pred časom uvrstili v končnico lige NHL, francoski Kanadčani pa so ostali brez nadaljevanja prvenstva.