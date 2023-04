Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 10. aprila - Danes bo povečini sončno, v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Šibka burja bo do večera povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, največ sonca bo na Primorskem. Zvečer bo ponekod v severnih krajih rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo prevladovalo oblačno vreme. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 m nadmorske višine.

Vremenska slika: Višinsko jedro hladnega zraka se je pomaknilo nad južno Italijo in južni Balkan. Od severovzhoda priteka k nam malo toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja. V torek bo ob severnem Jadranu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V krajih severno od nas bodo krajevne plohe.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V torek bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.