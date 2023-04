Mariborska policista med patruljiranjem rešila življenje moškega

Maribor, 9. aprila - Policista Policijske postaje Maribor II sta v okviru patruljiranja na Ptujski cesti v Mariboru danes okoli 17.40 rešila življenje moškega. Med hojo po pločniku je namreč padel v travo in se začel tresti, srčnega utripa pri njem ni bilo več zaznati. Policista sta moškega oživljala do prihoda reševalcev, ki so ga nato odpeljali v UKC Maribor.