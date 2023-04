Firmino razžalostil navijače Arsenala

London, 9. aprila - Nogometaši Arsenala so bili zelo blizu, da bi v boju za naslov angleškega prvaka preskočili še eno visoko oviro. V derbiju 30. kroga so od osme do 87. minute vodili, a nato vendarle prejeli gol, dosegel ga je Roberto Firmino, tako da se je tekma v Liverpoolu končala z izidom 2:2. Arsenal na Anfieldu sicer ni zmagal že enajst let.