V nesreči na Mali Mojstrovki dva planinca huje poškodovana

Bovec, 9. aprila - V današnji nesreči na Mali Mojstrovki, v kateri je plaz odnesel sedem slovenskih planincev, sta bila težje poškodovana dva planinca, s helikopterjem pa so ju v težkih razmerah odpeljali v bolnišnico. Nato je bil s helikopterjem v zdravstveno oskrbo prepeljan še en planinec, dva poškodovana pa so odpeljali z reševalnim vozilom, so sporočili iz GRZS.