V soboto reševanje planincev na območju Gradiške Ture in vasi Selce

Vipava/Tolmin, 9. aprila - V soboto zvečer so planince dvakrat reševali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin. Z nosili so odnesli v dolino pohodnika, ki ga je ob sestopu z Gradiške Ture obšla slabost, zaradi česar je padel in si poškodoval glavo, s pomočjo vrvne tehnike pa so rešili tri planince, ki so se zaplezali nad vasjo Selce.