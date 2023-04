Tovorno vozilo vozil vinjen in brez ustreznega dovoljenja, pri tem povzročil nesrečo

Kranj, 9. aprila - Škofjeloški policisti so v petek blizu naselja Trata proti Godešiču obravnavali 43-letnega voznika tovornega vozila, ki je na cesti polkrožno obrnil in izsilil prednost vozniku osebnega avtomobila, s tem pa povzročil trk vozil. Vozil je pod vplivom alkohola in brez opravljenega vozniškega dovoljenja za to kategorijo, policija ga je pridržala.