Tatova v Ljubljani nagovorila ženski, jima odtujila telefon in torbico ter zbežala

Ljubljana, 9. aprila - V prestolnici je v soboto zjutraj prišlo do dveh drznih tatvin. V prvem primeru je osumljenec na območju središča Ljubljane ogovoril oškodovanko, ji med pogovorom iz rok strgal mobilni telefon in zbežal, v drugem primeru na območju Bežigrada pa je neznanec ogovoril starejšo oškodovanko, ji pri tem strgal torbico in prav tako pobegnil.