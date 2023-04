Kralji Anžeta Kopitarja izgubili proti branilcem naslova

Los Angeles, 9. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 3:4 izgubili obračun proti igralcem Colorado Avalanche, branilcem naslova. Slovenski zvezdnik in kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri vseh treh zadetkih domačih. Tri točke je z goloma in podajo dosegel tudi njegov soigralec Adrian Kempe.