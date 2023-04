Kajakaša Medved in Oven državna prvaka na 5000 metrov

Brežice, 8. aprila - V Brežicah so danes organizirali državno prvenstvo v kajaku na 5000 metrov, ki bi sicer moralo potekati že pretekli konec tedna, a so ga odpovedali zaradi neugodnih vremenskih razmer. Naslova državnih prvakov sta si priveslala Mia Medved med kajakašicami in Simon Oven med kajakaši.