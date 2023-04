Mariborčani izsilili tretjo tekmo, ACH že v finalu

Maribor, 8. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti državnega prvenstva. Hiša na kolesih Triglav so premagali po dveh tekmah in brez izgubljenega niza, drugi polfinale pa bo daljši, saj je na povratni tekmi Merkur Maribor s 3:1 ugnal Calcit Volley ter izenačil serijo na 1:1. Tretja tekma bo v sredo v Kamniku.