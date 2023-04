V 87. letu starosti se je za vedno poslovil Andres Valdes

Ljubljana, 8. aprila - V 87. letu starosti je umrl gledališki umetnik, igralec in pantomimik kubanskega rodu Andres Valdes y Fuentes, so sporočili iz združenja dramskih umetnikov, katerega dolgoletni član je bil. Bil je prvi in dolga leta edini pantomimik v Sloveniji, umetniškega podajanja zgodbe in čustev samo z gibi pa je učil tudi študente igre v Ljubljani.