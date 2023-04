Čad zaradi domnevno nespoštljivega obnašanja izgnal nemškega veleposlanika

N'Djamena, 8. aprila - Čad je, kot so utemeljili v N'Djameni, zaradi nevljudnosti in nespoštovanja diplomatskih običajev izgnal nemškega veleposlanika. Nemško zunanje ministrstvo je izrazilo presenečenje nad izgonom ter sporočilo, da ostajajo v stiku s čadsko vlado. Po poročanju čadskih medijev so veleposlanika izgnali zaradi kritik trenutne čadske vlade.