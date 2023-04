Na območju Kalške gore v občini Preddvor rešili zaplezanega planinca

Preddvor, 8. aprila - Na območju Kalške gore v občini Preddvor se je v petek popoldne zaplezal planinec, ki je obtičal na ozki skalni polici. Rešili so ga gorski reševalci, ki so se s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v njegovo bližino. Reševanje s helikopterjem je bilo zelo zahtevno zaradi močnega vetra, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.