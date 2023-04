Meteorplast in Bronx Škofije do polfinala, Sevnica prvoligaš

Ljubljana, 8. aprila - KMN Meteorplast Šic bar in KMN Bronx Škofije sta dobila še drugi tekmi četrtfinala slovenske lige v futsalu in se uvrstila v polfinale. Tam ju čakata vodilni ekipi rednega dela Dobovec in Siliko Futsal. Dobovec se bo pomeril z Bronx Škofije, Siliko pa z Meteorplastom. Sevnica si je ponoči priigrala status prvoligaša.