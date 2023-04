Pirc Musar ob svetovnem dnevu zdravja za spremembe na področju zdravstva

Ljubljana, 7. aprila - Okrepiti in posodobiti moramo javni zdravstveni sistem in doseči soglasje, kako v javnem zdravstvenem sistemu zagotoviti pravočasno, kakovostno in dostopno oskrbo za vse, je v poslanici ob svetovnem dnevu zdravstva zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Zavzela se je tudi za ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja.