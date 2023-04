Ljubljana, 7. aprila - Slovenska ženska rokometna ekipa Krim Mercator je predstavila še eno okrepitev za prihodnjo sezono. Kot so sporočili iz kluba, bo njihov dres nosila črnogorska krožna napadalka Tatjana Brnović. Ta je s Krimom sklenila sodelovanje do leta 2025 in bo zamenjala Natašo Ljepoja.