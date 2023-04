Raziskovalci našli dokaze o uživanju drog v Evropi že pred 3000 leti

Washington, 7. aprila - Prameni las, ki so jih arheologi našli v jami na španskem otoku Menorca, so dali najstarejši neposredni dokaz o uporabi psihoaktivnih substanc v Evropi. Njihova analiza je pokazala, da so ljudje v Evropi droge uživali že pred 3000 leti, poroča ameriški znanstveni portal Science News.