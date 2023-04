Predsednik državnega sveta s predstavniki več organov o njihovi finančni avtonomiji

Ljubljana, 7. aprila - Predsednik DS Marko Lotrič je gostil predsednike ustavnega in računskega sodišča ter KPK, varuha človekovih pravic in informacijsko pooblaščenko, s katerimi so govorili o razveljavitvi več členov zakona o javnih financah na ustavnem sodišču in finančni avtonomiji organov. Predlog zakona o javnih financah gre po njihovi oceni v pravo smer.