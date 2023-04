Tožbo proti Madžarski zaradi kršenja pravic oseb LGBTIQ podprli tudi Nemčija in Francija

Bruselj, 7. aprila - Tožbi Evropske komisije proti Madžarski zaradi kršenja pravic pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ se je skupno pridružilo 15 držav. Po četrtkovi odločitvi vlade, da se tožbi pridruži tudi Slovenija, so postopek proti Budimpešti podprle še Nemčija in Francija ter Grčija in Irska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.