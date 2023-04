Od januarja višji prejemek staršem otrok s posebnimi potrebami, z aprilom nova uskladitev

Ljubljana, 7. aprila - Z januarjem se je za približno 275 evrov zvišal mesečni prejemek za starše, ki zapustijo trg dela zaradi varstva in nege za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno ovirane otroke ali otroke z nekaterimi boleznimi s seznama hudih bolezni, so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.