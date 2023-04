Prve priče v zadevi smejalni plin danes projektanti in nadzorniki del

Nova Gorica, 7. aprila - Na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes nadaljevala glavna obravnava v zadevi smejalni plin, na zatožni klopi so le še trije obtoženi, trije so doslej priznali krivdo in jim je že bila izrečena kazen. Danes so pred sodišče stopile prve priče, to so bili predvsem projektanti in nadzorniki del pri gradnji urgentnega centra šempetrske bolnišnice.