Spomladansko srečanje IMF in Svetovne banke v znamenju tveganj za globalno rast

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana/Washington, 8. aprila - V Washingtonu bo prihodnji teden potekalo spomladansko srečanje IMF in Svetovne banke. Finančni ministri, guvernerji centralnih bank ter predstavniki finančnega sektorja in civilne družbe, med katerimi bo tudi slovenska delegacija, bodo razpravljali o aktualnem dogajanju v globalnem gospodarstvu. To se sooča z močnimi tveganji, ki znižujejo rast.