Akos s predlogom akta o varnostnih zahtevah in omejitvah za omrežno opremo

Ljubljana, 7. aprila - Akos je v četrtek objavil predlog splošnega akta o dodatnih varnostnih zahtevah in omejitvah in ga dal v javno obravnavo. Akt določa usmeritve za operaterje mobilnih komunikacijskih omrežij pri odnosih z dobavitelji opreme in bo omogočil izvajanje s tem povezanih določil zakona o elektronskih komunikacijah.