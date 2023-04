Na žalni seji v spomin na Potrča izpostavili njegovo odgovorno in načelno politično držo

Ljubljana, 7. aprila - V stranki SD so pripravili žalno sejo v spomin na svojega dolgoletnega poslanca Mirana Potrča, ki je umrl konec marca. Ob tem so izpostavili Potrčevo strokovnost, poštenost, delavnost, preudarnost, odločnost in pripravljenost na dialog. Spomnili pa so tudi na njegov prispevek v času osamosvajanja Slovenije ter odgovorno in načelno politično držo.