Najbogatejši Zemljan Francoz Arnault

New Jersey, 8. aprila - Najbogatejši Zemljan je Francoz Bernard Arnault, ki si skupaj z družino lasti proizvajalca in prodajalca luksuznega blaga LVMH, izhaja iz najnovejše Forbsove lestvice najbogatejših Zemljanov. Na drugem mestu mu sledi prvi mož Tesle in Twitterja Elon Musk, tretje mesto pa pripada ustanovitelju Amazona Jeffu Bezosu.