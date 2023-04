Trojica v Augusti začela s po 65 udarci

Augusta, 7. aprila - Španec Jon Rahm, Norvežan Viktor Hovland in Američan Brooks Koepka so odlično začeli nastope na legendarnem mastersu v golfu v Augusti. Igrišče je trojka zmogla s po 65 udarci in si priigrala lepo izhodišče pred današnjim nadaljevanjem, ko naj bi igralce v ameriški zvezni državi Georgia oviral dež.