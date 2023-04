* Izidi: New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 8:1 Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 4:1 Florida Panthers - Ottawa Senators 7:2 Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2:1 (podaljšek) Montreal Canadiens - Washington Capitals 6:2 Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 6:7 (kazenski streli) New York Islanders - Tampa Bay Lightning 6:1 Nashville Predators - Carolina Hurricanes 3:0 St. Louis Blues - New York Rangers 3:2 (podaljšek) Dallas Stars - Philadelphia Flyers 4:1 Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 3:0 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:2 (Anže Kopitar je dosegel dol za Los Angeles) Seattle Kraken - Arizona Coyotes 4:2 San Jose Sharks - Colorado Avalanche 2:6 * Lestvice - vzhodna konferenca: - atlantska skupina: 1. Boston 61 12 5 288:167 127 2. Toronto 46 21 11 263:215 103 3. Tampa Bay 45 28 6 271:243 96 4. Florida 41 31 7 281:263 89 5. Buffalo 38 32 7 278:284 83 6. Ottawa 37 35 7 248:261 81 7. Detroit 35 33 10 237:259 80 8. Montreal 31 42 6 225:291 68 - metropolitanska skupina 1. Carolina 50 19 9 251:201 109 2. New Jersey 50 21 8 279:218 108 3. NY Rangers 46 21 12 269:213 104 4. NY Islanders 40 30 9 233:215 89 5. Pittsburgh 39 30 10 253:255 88 6. Washington 34 35 9 242:249 77 7. Philadelphia 29 36 13 210:261 71 8. Columbus 24 46 8 206:315 56 - zahodna konferenca: - centralna skupina 1. Colorado 47 24 6 262:212 100 2. Dallas 43 21 14 271:214 100 3. Minnesota 44 24 10 233:213 98 4. Winnipeg 43 32 3 234:218 89 5. Nashville 40 30 8 219:227 88 6. St Louis 37 35 7 258:290 81 7. Arizona 27 38 13 216:282 67 8. Chicago 25 47 6 190:283 56 - pacifiška skupina 1. Vegas 49 22 8 264:225 106 2. Edmonton 47 23 9 312:256 103 3. Los Angeles 45 24 10 269:250 100 4. Seattle 43 26 8 272:243 94 5. Calgary 37 27 15 253:245 89 6. Vancouver 35 36 7 265:287 77 7. San Jose 22 40 16 228:301 60 8. Anaheim 23 45 10 196:320 56