V Izoli so začeli uporabljati nov bolnišnični oddelek

Izola, 6. aprila - V Splošni bolnišnici Izola so v ponedeljek začeli izvajati fizioterapijo in kardiološko rehabilitacijo v novem večnamenskem oddelku, ki ga še niso uradno odprli, je danes na seji sveta zavoda povedal direktor Radivoj Nardin. Njegov mandat se sicer bliža koncu in čez deset dni bodo objavili razpis za ta položaj.