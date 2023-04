Slovensko zavarovalno združenje: Vzroki za dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso na strani zavarovalnic

Ljubljana, 6. aprila - V Slovenskem zavarovalnem združenju so po napovedi zavarovalnice Generali, da bo z majem povišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje, poudarili, da je dvig nujen. Vzroki za dvig po navedbah združenja niso na strani zavarovalnic in nanje nimajo vpliva. Hkrati so izpostavili še, da je zavarovanje zgolj prostovoljno.