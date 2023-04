Na seji onkološkega inštituta tudi o aktivnostih za uvedbo ciklotrona v Sloveniji

Ljubljana, 6. aprila - Člani sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so se na današnji seji seznanili s četrtletnim poročilom glede izvedenih aktivnosti za uvedbo ciklotrona. Obravnavali so tudi redno poročilo glede prostorske in kadrovske problematike in čakalnih dob na onkološkem inštitutu ter investicijskim programom za nakup kirurškega robota.