Na podlagi ukrepa plačevanja po realizaciji izvajalci opravili za 79 milijonov evrov dodatnih zdravstvenih storitev

Ljubljana, 6. aprila - Na ministrstvu za zdravje so pripravili končno poročilo o sredstvih, ki so bila od oktobra do decembra 2022 na podlagi izhodnega covidnega zakona namenjena za opravljanje dodatnih zdravstvenih storitev. Na podlagi t. i. plačevanja po realizaciji so javni zavodi in zasebniki s koncesijami opravili za 79,1 milijona evrov dodatnih storitev.