Obravnava proračuna umaknjena s seje mariborskega mestnega sveta

Maribor, 6. aprila - Mariborski mestni svetniki so danes z večino glasov umaknili z dnevnega reda današnje seje drugo obravnavo predlogov proračunov občine za letos in prihodnje leto. Izglasovali so namreč predlog svetnika Stranke mladih - Zeleni Evrope, da se odločanje prestavi za 14 dni, vmes pa vključi v proračun manjkajoča sredstva za izpolnjevanje obveznih nalog.