Policisti zaradi nezakonitega prevoza migrantov odvzeli prostost državljanu Albanije

Krško, 6. aprila - Na območju Drnovega pri Krškem so policisti ponoči ustavili avtomobil italijanskih registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Albanije. Med postopkom so ugotovili, da v avtomobilu prevaža štiri turške državljane, ki so pred tem na nezakonit način prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in zasegli avtomobil.