Na Ljubljanski borzi povpraševanje po delnicah Krke

Ljubljana, 6. aprila - Na Ljubljanski borzi so delnice Krke, potem ko je vodstvo družbe predlagalo za 17,2 odstotka višjo dividendo kot lani, dopoldne pridobile skoraj dva odstotka in bile najbolj prometne. Dražijo se vse delnice, razen delnic Cinkarne, Luke in Triglava, ki stojijo na mestu, ter delnic Telekoma, ki izgubljajo odstotek. SBI TOP je 0,75 odstotka višje.