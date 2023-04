Mineva četrt stoletja od velikonočnega potresa na Bovškem

pripravila Rosana Rijavec

Bovec, 10. aprila - Na velikonočno nedeljo pred 25 leti so se v Zgornjem Posočju silovito stresla tla. Najmočnejši potres 20. stoletja z žariščem v Sloveniji je poškodoval ogromno stavb v Bovcu in okolici. Obnova je bila končana leta 2009, a vsi poškodovani objekti niso bili obnovljeni. Državno tehnično pisarno, ki je skrbela za obnovo, so zaprli pred nekaj dnevi.