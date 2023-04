Cerkveni zgodovinar Benedik: Velika noč še zdaleč ni samo spomin na neko dogajanje

pogovarjal se je Aleš Kocjan

Ljubljana, 7. aprila - Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik. Obeleževali so ga že prvi Kristusovi učenci, njegov razvoj pa je bil naraven in spontan, je za STA povedal teolog in cerkveni zgodovinar Metod Benedik. Poudaril je teološki pomen praznika in dodal, da vsaj zanj ne gre zgolj za spomin na neko dogajanje, ampak za nekaj živega.