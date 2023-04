Vinarji s Koga s povezovanjem do večje promocije vin

Ormož, 8. aprila - Vinarji s Koga, kjer se lahko pohvalijo z eno najlepših in najkakovostnejših leg za pridelavo grozdja in vina, so se samoiniciativno povezali in pripravili projekt, s katerim želijo širši javnosti predstaviti svoja vina. Projektu se je pridružilo 13 vinarjev, ki imajo svoje vinograde na kogovskih legah.